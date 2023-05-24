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НовостиПроисшествия24 мая 2023 11:00

Полиция начала проверку из-за обнаружения трупа мужчины на пр. Карла Маркса в Самаре

Причина смерти человека пока неизвестна
Анастасия ФИЛАТОВА
Правоохранители сейчас устанавливают личность мужчины и все обстоятельства его гибели

Правоохранители сейчас устанавливают личность мужчины и все обстоятельства его гибели

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кировском районе Самары произошло ЧП. На проспекте Карла Маркса неподалеку от детской площадки нашли труп мужчины. Об этом сообщили очевидцы в среду, 24 мая 2023 года.

На место происшествия выезжали сотрудники полиции. Как сообщили «КП-Самара» в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области, погибшего обнаружили на проспекте Карла Маркса, 440. По предварительным данным, смерть мужчины не была криминальной.

- Проводится проверка по факту обнаружения тела мужчины без внешних признаков насильственной смерти. Личность погибшего пока не установлена, - рассказали в облглавке.

Напомним, за последние несколько дней это уже второе подобное происшествие. Ранее около мусорного контейнера на улице Николая Баженова тоже нашли труп мужчины. По данным СУ СК по Самарской области, в момент смерти тот был пьян. Сейчас правоохранители проводят по факту случившегося проверку.

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