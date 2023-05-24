Врач-кардиолог Дупляков рассказал, как пережить аномальную жару в Самаре

После 11 и до 16 часов на улицу в жару лучше не выходить Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре и области на этой неделе установилась аномальная жара. Днем столбик термометра поднимается до +30 градусов и выше. Такая погода может сказаться на здоровье человека. Главный внештатный специалист Минздрава региона по кардиологии, заместитель главврача Самарского кардиодиспансера Дмитрий Дупляков рассказал, как пережить жару.

— В жаркую погоду возрастает нагрузка на сердечно-сосудистую систему. В группе риска — люди, страдающие артериальной гипертензией, ишемической болезнью сердца, сердечной недостаточностью, фибрилляцией предсердий, — отметил медик.

По словам Дмитрия Дуплякова, в 30-градусную жару в 4-5 раз возрастает потоотделение. Это приводит к увеличению частоты сердечных сокращений и артериального давления, к отекам ног. Возрастает вероятность образования тромбов, повышаются риски развития гипертонического криза, инфаркта миокарда, инсульта.

Пережить аномальную жару без вреда для здоровья помогут следующие правила: на улицу выходить только до 11:00 или после 16:00; надевать головной убор; чаще отдыхать от интенсивной нагрузки; пить не менее 1,5-2,5 литров жидкости (вода, зеленый чай, отвар мяты); отказаться от жирной, острой и соленой пищи; есть овощи, фрукты, кисломолочку, творог, орехи; отказаться от тяжелых физических нагрузок и интенсивных тренировок.

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