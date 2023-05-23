В ближайшие несколько дней воздух в Самарской области раскалится до +30 градусов и выше Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Окончание весны 2023 года, как и ее начало, в Самарской области обещает быть аномальным. Последние дни мая будут очень жаркими. По прогнозам синоптиков, в дневные часы воздух в регионе будет прогреваться до +30 градусов и выше.

На пять градусов выше нормы

- По сведению Гидрометцентра России, средняя температура воздуха в третьей декаде мая 2023 года по территории Самарской области ожидается на пять градусов выше средних многолетних значений, - сообщили в Приволжском УГМС.

Во вторник, 23 мая 2023 года, столбик термометра поднимется до +30 градусов. Разбавлять жару будет юго-восточный ветер с порывами до 15-18 м/с. В среду, 24 мая, будет на один градус выше. Сохранится сильный ветер.

С 25 по 27 мая воздух в Самарской области раскалится до +32 градусов. К концу этой недели в губернии может пойти кратковременный дождь, 28 мая возможна гроза. Напомним, из-за аномальной жары в Самарской области объявили желтый уровень опасности.

Волга прогрелась до рекордных температур

Знойная погода сказалась и на температуре воды в Волге. Она тоже достигла аномальных значений. По информации Приволжского УГМС, во второй декаде мая 2023 года вода в Саратовском водохранилище у Самары прогрелась до 11,8 градуса, что на 2,1 градуса выше нормы. А в Куйбышевском водохранилище в районе Тольятти – до 13 градусов. Это на 2,8 градуса выше нормы.

Из-за аномальной жары самарцы раньше срока открыли пляжный сезон. К примеру, в воскресенье городские пляжи были заполнены любителями позагорать. Кто-то уже успел и опробовать воду. Правда, далеко не заходят. Официально купальный сезон в Самаре стартует только 15 июня 2023 года.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.