Власти прокомментировали ситуацию с просрочкой в пансионате для ветеранов труда Самарской области

Прокуратура района в отношении должностного лица организации возбудила дело об административном правонарушении. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура Елховского района Самарской области обнаружила, что в «Кошкинском пансионате для ветеранов труда» использовались просроченные продукты. Данную ситуацию прокомментировали в правительстве региона.

— С января 2023 года питание в пансионате организовано через госконтракт на аутсорсинг питания. Организация-исполнитель раз в квартал проводит экспертизу закупаемых продуктов. За нарушение условий контракта предусмотрены штрафные санкции, — рассказали в правительстве Самарской области.

Прокуратура утверждает, что скоропортящиеся пищевые продукты после вскрытия упаковки использовались сверх нормативов, не соблюдался также температурный режим хранения продуктов. У части работников ООО «Континент-Агро» не был пройден медосмотр, либо истек срок профессиональной гигиенической подготовки и аттестации.

По информации администрации пансионата, просроченные продукты находились в отдельном холодильнике для последующей утилизации. Минсоцдемографии Самарской области проведет служебное расследование. А прокуратура района в отношении должностного лица организации возбудила дело об административном правонарушении.

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