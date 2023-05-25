В Самаре продолжают оказывать всестороннюю поддержку участникам СВО и их семьям

В 2022 году на фронт отправили десятки тонн гуманитарного груза. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Администрация Самары вместе с депутатским корпусом продолжают оказывать всестороннюю поддержку участникам СВО и их семьям. Об этом заявила глава Самары Елена Лапушкина во время доклада перед депутатами гордумы.

— Поддерживаются и добровольческие инициативы жителей. Для этого помогаем с помещениями, расходными материалами, инструментами. В частности это касается плетения маскировочных сетей, шитья спецодежды, сбора и отправки на фронт гуманитарной помощи, — рассказала мэр.

В 2022 году на фронт отправили десятки тонн гуманитарного груза, в том числе оборудования, снаряжения, предметов первой необходимости. По поручению губернатора Дмитрия Азарова на каждую семью военнослужащего созданы социальные паспорта, закреплены кураторы.

Помимо этого, в регионе создана единая информационная система, благодаря которой каждое обращение находится на контроле. Администрация Самары активно включилась в реализацию проекта «Возвращение» еще на этапе его разработки.

Целый комплекс мер поддержки реализуются для семей военнослужащих. Это и первоочередное право на зачисление детей в детсады, школы, и освобождение от внесения родительской платы в детских садах, и бесплатное питание школьникам, и возможность получать психологическую поддержку.

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