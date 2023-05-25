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НовостиОбщество25 мая 2023 12:10

В Самаре могут сократить количество трамваев №22

Транспорт будет реже выходить на маршрут в выходные
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Трамвайный маршрут ходит от 15 микрорайона до центра Самары

Трамвайный маршрут ходит от 15 микрорайона до центра Самары

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре могут внести изменения в движение трамвайного маршрута №22. В частности, на линию может выходить меньшее количество транспорта. Информация следует из постановления мэрии о внесении изменений в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок.

Согласно документации, количество транспорта изменится только в выходные дни – на маршрут планируется выпускать 10 единиц. В будние дни на линии будет работать 13 единиц подвижного состава.

Ранее стало известно, что в Самаре временно отменят троллейбус №16. Изменения внесены в связи с проведением ремонтных работ. Работу транспорта приостановили с 25 мая 2023 года.