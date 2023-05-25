Названа причина сильного гула в Октябрьском районе Самары

Гул был вызван испытаниями в Самарском университете Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

На этой неделе в Октябрьском районе Самары можно было слышать сильный гул. Он подолгу не стихал и порядком напугал местных жителей. Как выяснилось, ничего страшного не произошло. Это были испытания, которые в течение двух дней проводили в Самарском университете.

В вузе сообщили, что гул, на который пожаловались жители Октябрьского района, вызван испытаниями научно-образовательного центра газодинамических исследований. Они проводились для того, чтобы изучить возможности использования водорода в качестве топлива для газотурбинных установок, пишет 63.ру. Ученые хотят снизить углеродный след в окружающей среде. Представители университета принесли извинения самарцам за доставленное неудобство.

Напомним, похожий случай произошел в поселке Береза, который расположен у аэропорта Курумоч. Во вторник, 23 мая 2023 года, местных жителей переполошила сирена, которая не смолкала минут 15. Как сообщили в пресс-службе воздушной гавани, у них проводилась проверка учебной тревоги.

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