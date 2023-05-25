Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество25 мая 2023 17:23

Жителям Самарской области запретят посещать леса до конца мая 2023 года

Требования связаны с высоким уровнем пожарной опасности
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Ограничения будут действовать на территории всех лесничеств губернии

Ограничения будут действовать на территории всех лесничеств губернии

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области введут запрет на посещение лесов. Новые правила начнут действовать в пятницу, 26 мая 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

– Запрет установлен в связи с высокой пожарной опасностью в лесах Самарской области – IV-V класс пожарной опасности. Жителям запрещается находиться в лесных массивах и въезжать в них на транспорте, – пояснили в правительстве Самарской области.

Отмечается, что требования будут действовать до 29 мая 2023 года включительно.

Напомним, ранее в Самарской области объявили чрезвычайную пожароопасность лесов. Риск возгораний вырос из-за аномальной жары.