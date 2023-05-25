Жителям Самарской области запретят посещать леса до конца мая 2023 года

Ограничения будут действовать на территории всех лесничеств губернии Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области введут запрет на посещение лесов. Новые правила начнут действовать в пятницу, 26 мая 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

– Запрет установлен в связи с высокой пожарной опасностью в лесах Самарской области – IV-V класс пожарной опасности. Жителям запрещается находиться в лесных массивах и въезжать в них на транспорте, – пояснили в правительстве Самарской области.

Отмечается, что требования будут действовать до 29 мая 2023 года включительно.

Напомним, ранее в Самарской области объявили чрезвычайную пожароопасность лесов. Риск возгораний вырос из-за аномальной жары.