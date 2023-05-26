В Самару приедут писатель Алексей Иванов, «папа Смешариков» Игорь Шевчук и музыкант Михаил Башаков

Книжный фестиваль пройдет на площадке Самарской областной универсальной научной библиотеки

Уже в субботу, 27 мая, в Самарской областной библиотеке и вокруг нее книжный фестиваль «Время читать» откроет волшебный мир слов и образов. Определиться, что почитать летом, поможет большая книжная ярмарка, где лучшие издательства страны представят самые свежие новинки.

На творческих встречах фестиваля можно будет получить автограф знаменитых авторов: Алексея Иванова, Леонида Юзефовича, Максима Замшева. Самых юных интеллектуалов ждут встречи и автограф-сессии с «папой Смешариков» и «дядей Фиксиков» Игорем Шевчуком, с писательницей Юлией Ивановой. Она представит новую книгу «Дорога жизни» о пережитой ее бабушкой и родственниками блокаде Ленинграда.

В большой литературный праздник будет редкая возможность посетить эксклюзивную экскурсию в самое большое книгохранилище региона. Именно там живут настоящие истории. Старинные книги, газеты, журналы, афиши и ноты разных эпох обитают в атмосферных лабиринтах. Есть экземпляры, которые когда-то принадлежали самым разным владельцам и таят в себе дух графских усадеб. Попасть в книгохранилище можно только в составе экскурсии по предварительной записи. Количество мест ограниченно.

Организаторы собрали рекордное количество просветительских площадок, крутых музыкантов – от Уриевского до Башакова, театральный марафон и Всеобщий вернисаж настоящего искусства, где 200 самарских художников продемонстрируют, как багаж из прочитанных книг воплотился в визуальные образы. Самое сложное, это не упустить что-то важное, поэтому изучайте программу заранее.

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