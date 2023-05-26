Определен подрядчик для разработки концепции исторического поселения Самары

Концепцию необходимо разработать до конца 2024 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В областной столице нашли подрядчика, который проведет научно-исследовательскую работу на тему «Концепция устойчивого развития исторического поселения Самара». Этим займется СамГТУ. Информация размещена на сайте госзакупок.

Насколько известно, на электронный аукцион было подано четыре заявки, но одну потом отозвали. Начальная (максимальная) стоимость контракта составляла 30 млн рублей. Самарский политех предложил разработать концепцию исторического поселения за 27 млн рублей. И хотя был участник, который заявил о готовности выполнить работы за меньшую сумму, победителем признали именно вуз.

Университет должен будет провести научно-исследовательскую работу до 10 декабря 2024-го. Саму концепцию исторического поселения Самары планируется реализовать в 2024-2030 годы.

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