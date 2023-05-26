Момент смертельного наезда на 19-летнего самокатчика в Самаре попал на видео

Молодой человек скончался на месте до приезда медиков скорой помощи Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Камера уличного видеонаблюдения засняла момент смертельного ДТП на пересечении улиц Краснодонской и Победы в Самаре 24 мая 2023 года. Напомним, в тот день там под колеса грузовика МАН попал 19-летний самокатчик. Видео аварии появилось в соцсетях.

На кадрах видно, как большегруз начинает поворачивать направо — с улицы Победы на улицу Краснодонскую. В этот момент на дорогу стремительно выезжает на самокате молодой человек. К сожалению, избежать столкновения не удалось. Наезд оказался смертельным.

Как сообщали ранее в ГУ МВД по Самарской области, ДТП произошло в 7:48. За рулем грузового автомобиля находился 50-летний водитель. Он сбил 19-летнего молодого человека, который пересекал дорогу на самокате по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. Парень скончался до приезда медиков. В настоящее время полицейские проводят по факту происшествия проверку.

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