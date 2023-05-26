Губернатор Самарской области рассказал, заведет ли он телеграм-канал

Пока глава региона не видит необходимости в заведении канала в телеграме Фото: правительство Самарской области

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал, заведет ли он телеграм-канал для общения с жителями. Об этом он сообщил на площадке медиафорума «Власть. Медиа. Доверие», который проходит сейчас в Самаре.

— Коллеги — пресс-служба — мне настойчиво рекомендуют завести аккаунт в телеграме. Однако пока аргументировать достаточно для меня не могут. Я слышу и понимаю, что это ярко развивающаяся площадка. Трудно мне с этим спорить. Однако пока я концентрируюсь в ВК, — сказал глава региона.

Дмитрий Азаров отметил, что в ВК налажена система отработки обращения людей. Туда же пересылают обращения из телеграма. Отрабатывать ситуацию во всех соцсетях помогают сотрудники Центра управления регионом.

— Понятно, что телеграм — это сейчас более модно. Однако какой-то острой необходимости в нем я для себя не вижу. Если появится необходимость, я заведу, — подчеркнул губернатор.

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