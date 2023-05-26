Дмитрий Азаров принял участие в масштабном медиафоруме «Власть. Медиа. Доверие» в Самаре

Глава региона высказал свое мнение насчет формирования доверия между народом и властью Фото: правительство Самарской области

В пятницу, 26 мая 2023 года, в Самаре стартовал масштабный медиафорум «Власть. Медиа. Доверие». Он проходит на площадке Дворца спорта имени Владимира Высоцкого. Участником первого дня мероприятия стал губернатор Дмитрий Азаров.

Глава региона выступил в рамках панельной дискуссии, посвященной повышению доверия общества к власти и роли медиа в этом процессе. Дмитрий Азаров отметил, что процесс формирования доверия — задача перманентная.

— Невозможно доверие раз и навсегда сформировать и на этом успокоиться. Оно долго выстраивается, это очень чувствительный процесс. Неосторожное слово чиновника или его действие, принятое без совета с людьми и потому им непонятное, может это доверие в любой момент разрушить, — считает губернатор.

По мнению главы региона, доверие между властью и людьми способствует консолидации общества. Это особенно важно сейчас, в непростой для страны исторический период. Дмитрий Азаров отметил, что в формировании доверия и взаимопонимания ключевую роль играют СМИ.

Также губернатор подчеркнул важность дискуссии со спикерами, тот факт, что она была организована не в режиме ВКС, а в офлайн-формате: «Как бы ни развивались технологии, ничто не может заменить такого разговора — прямого и честного, профессионального и конструктивного диалога глядя друг другу в глаза».

Напомним, форум продлится два дня. Завершится он фестивалем прессы, который пройдет в Струковском саду Самары 27 мая 2023 года.

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