Роскосмос потребовал от троих самарцев 23 млн за изготовление деталей для ракет в гаражах

Госкорпорация хочет взыскать с самарцев причиненный ущерб Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Госкорпорация «Роскосмос» потребовала от самарцев, которые собирали детали для ракет в гараже, крупную сумму денег. Она хочет взыскать с Игоря Чекменева, Михаила Фирстова и Владимира Рябова ущерб в 23,6 млн рублей.

Напомним, Игорь Чекменев — бывший заместитель директора Волжского конструкторского бюро РКК «Энергия». Ранее его осудили за мошенничество, которое он совершил с двумя подельниками: гендиректором ВКБ Владимиром Рябовым и заместителем главного конструктора Михаилом Фирстовым.

Несколько лет назад Роскосмос заключил с РКК «Энергия» контракты на создание двух установок воздушного термостатирования (УВТ) для лабораторного модуля российского сегмента МКС. Для работ привлекли Волжское конструкторское бюро, которое находится в Самаре.

По версии следствия, Рябов, Чекменев и Фирстов решили сэкономить на материалах ради собственной выгоды. Они создали на имя своего знакомого фирму, которая не имела лицензии на производство необходимого оборудования. А затем заключили фиктивный договор на изготовление УВТ с Усть-Катавским вагоностроительным заводом, у которого была необходимая лицензия. Самарцы арендовали гаражи в Льговском переулке Самары и занялись там производством деталей. При этом для УВТ были закуплены дешевые материалы.

В 2023 году суд удовлетворил иск Роскосмоса о возмещении убытков в 23,6 млн рублей. Как пишет Волга Ньюс, решение было вынесено заочно. В мае оно было отменено. Не исключено, что разбирательство будет продолжено.

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