Появилась программа фестиваля журналистики «Пресса-2023» в Самаре 27 мая

"Комсомолка" представит свою фестивальную площадку в День Прессы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Уже завтра, 27 мая 2023 года, в Струковском саду Самары состоится 28-й фестиваль «Пресса», приуроченный к 105-летию образования областного Союза журналистов России. Главная его тема — «Мы вместе!». Публикуем программу фестиваля.

На территории парка будут работать более 20 тематических площадок. Свои локации представят ведущие СМИ региона, в том числе «Комсомольская правда». Начало работы фестивальных площадок — в 12:00. Посетителей ждут викторины, выставки, мастер-классы, выступления музыкантов и танцевальных коллективов, а также розыгрыши призов.

На площадке «Комсомолки» будет представлена техника, которая сейчас очень востребована бойцами СВО, — дроны, антидроновые ружья и прицелы. Также самарцев ждет встреча с военным коллекционером Андреем Болдыревым, который расскажет о своих поездках «за ленточку». Кроме того, в программе: мастер-класс по изготовлению оберегов — ангелочков и голубей мира, выставка рисунков учеников школы № 29 и фотографий в поддержку Донбасса, выступление певицы, педагога допобразования Елены Халаим.

Закрытие фестиваля «Пресса-2023» состоится в Летнем театре Струковского сада. Оно намечено на 14:30.

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