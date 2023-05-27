СК возбудил уголовное дело по факту обнаружения тела мужчины в колодце в Тольятти

Подозреваемый уже задержан Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти возбудили уголовное дело по факту обнаружения трупа в канализационном колодце. Информацию сообщили в пресс-службе СУ СК по Самарской области.

– По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, – поделились следователи.

Напомним, тело мужчины с признаками насильственной смерти было найдено в колодце напротив одного из КПП АО «АвтоВАЗ». Убитый оказался 52-летним владельцем местной автостоянки. Оперативники предположили, что к расправе может быть причастен подчиненный погибшего, который работал на стоянке охранником. Ранее между мужчинами произошла ссора.

В настоящий момент охранник задержан и находится под стражей. Ведется следствие.

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