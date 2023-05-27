В Самаре трижды перекроют улицу Льва Толстого в мае и июне 2023 года

Проезд будет запрещен в течение суток Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре за две недели три раза перекроют улицу Льва Толстого. Данная мера необходима в связи с работами по реконструкции теплотрассы. Информацию сообщили в мэрии.

Проезд по улице будет запрещен в следующие дни: с 27 по 28 мая 2023 года, с 3 по 4 июня, а также с 10 по 12 июня 2023 года. Ограничения будут действовать с 5:00 до 23:59.

Схема: администрация Самары

Изменения коснутся и общественного транспорта. Так, автобусы № 3, 34, 37, 46, 47, 53, 80, 226 пройдут по измененным схемам. Ознакомиться с организацией движения можно на схемах ниже.

Схема: администрация Самары

Напомним, в Самаре также перекрыли проезд по Волжскому проспекту. Изменения связаны с ремонтом теплотрассы. Они продлятся до воскресенья, 28 мая 2023 года.