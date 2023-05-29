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НовостиОбщество29 мая 2023 11:58

В Самарской области объявили чрезвычайную пожарную опасность с 30 мая по 2 июня

Объявлен оранжевый уровень опасности
Алена ПРОВКИНА
В регионе ожидается высокая пожарная опасность

В регионе ожидается высокая пожарная опасность

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность лесов. В регионе объявлен оранжевый уровень опасности.

По информации ФГБУ «Приволжское УГМС», получено штормовое предупреждение. С 30 мая по 2 июня в большинстве районов региона ожидается чрезвычайная пожарная опасность лесов – 5 класс. В губернии установилась сухая жаркая погода, из-за чего возрастает риск природных пожаров. Специалисты отмечают, что частой причиной возникновения пожаров становится халатность местных жителей.

Напомним, на областную столицу надвигается магнитная буря. Ее сила составит 4 балла.