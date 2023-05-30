Стало известно, что за самолет пролетел над Самарой 30 мая 2023 года

Летательный аппарат напоминает самолет Як-40
Фото: Скриншот с видео
Во вторник, 30 мая 2023 года, жители Самары заметили в небе непонятный летательный аппарат. Они предположили, что это беспилотник. Блогеру Евгению Щекину удалось снять воздушное судно вблизи.
- Это был не беспилотник. Над Самарой пролетел самолет на малой высоте, - прокомментировал автор ролика.
По предварительным данным, в небе над городом пролетел самолет Як-40. Совпадают и цвет, и форма воздушного судна.
- Это был плановый полет гражданской авиации одного из оборонно-промышленных заводов Самарской области. Полет проводился по заранее согласованному плану, - сообщил «КП-Самара» источник.
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