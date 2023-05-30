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НовостиОбщество30 мая 2023 9:56

Более трех тысяч километров дорог построили и отремонтировали в Самарской области за пять лет

По словам главы региона, основой экономики является инфраструктура
Ирина СИНЕГУБОВА
В регионе было построено восемь многоуровневых дорожных развязок.

В регионе было построено восемь многоуровневых дорожных развязок.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За пять лет, с 2018 по 2022 год, в Самарской области построено и отремонтировано 3215 километров дорог. Об этом рассказал губернатор Дмитрий Азаров в своем послании к жителям и Губдуме.

— Это способствовало появлению крупных логистических центров Почты России, OZON, строящегося Wildberries, — отметил Дмитрий Азаров.

По словам главы региона, основой экономики является инфраструктура. За последние годы в Самарской области ввели в эксплуатацию два новых моста через Самару и Сок, а отремонтировали семь старых.

Сейчас продолжается строительство моста через Волгу, он станет частью транспортного коридора в Западный Китай. Помимо этого, в регионе было построено восемь многоуровневых дорожных развязок.

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