В Самаре планируют убрать пешеходный переход на Московском шоссе

На участке заработают лифты. Фото: минтранс региона

В Самаре в конце апреля текущего года открыли первый надземный пешеходный переход. Он установлен на Московском шоссе в поселке Мехзавод.

Ранее местные жители рассказывали о трудностях, с которыми сталкиваются из-за отсутствия лифтов. Специалисты в полном объеме выполнили работы и разработали технические условия. Еще в ноябре прошлого года организация провела обследования конструкций объекта. По результатам проверки, техническое состояние признали отличным и оценили в 5 баллов, сообщили в министерстве транспорта региона редакции «КП-Самара».

Временная эксплуатация надземного перехода без лифтов будет работать до 1 июля 2023 года. Включение лифтов планируют уже в июне текущего года, после заключения договора с обслуживающей организацией. Только после ввода объекта в эксплуатацию переход на Московском шоссе будет демонтирован.