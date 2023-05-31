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НовостиОбщество31 мая 2023 15:40

В Самарской области объявлено штормовое предупреждение 1 июня 2023 года

В регионе объявлен желтый уровень опасности
Алена ПРОВКИНА
Объявлен желтый уровень опасности

Объявлен желтый уровень опасности

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области местных жителей вновь предупредили о надвигающихся грозах. В регионе объявлено штормовое предупреждение.

По информации ФГБУ «Приволжское УГМС», ночью во вторник, 1 июня 2023 года, усилятся порывы западного ветра, они достигнут 15-20 метров в секунду. В губернии объявлен желтый уровень опасности. Горожанам рекомендуют быть осторожнее.

Напомним, на Самару надвигается магнитная буря, она накроет областную столицу 2 июня. Сила бури составит 4 балла. Горожанам не рекомендуют перенапрягаться, следует больше отдыхать и гулять на свежем воздухе.