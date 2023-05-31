В июне ожидаются дожди Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местных жителей предупредили о дождливом июне. Специалисты опубликовали предварительный прогноз на месяц.

По информации gismeteо, в начале и середине первого месяца лета областную столицу накроют дожди. Судя по предоставленным данным, каждую неделю в городе ожидаются осадки. По сообщению ФГБУ «Приволжское УГМС», средняя температура воздуха в июне от +19,2 до +21,8 градусов. Это выше на 0,6-1,2 градуса средних многолетних значений.

При этом, самарские синоптики отмечают, что месячное количество осадков предполагается около нормы. Напомним, уже 1 июня в регионе ожидаются грозы. Объявлен желтый уровень опасности.