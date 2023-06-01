«Металлургпроектмонтаж» займется сносом четырех аварийных домов в Ленинском районе Самары

Речь идет о домах №№ 6, 7, 9, 10 по улице Рабочий городок. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре прошли торги на снос четырех аварийных жилых домов, расположенных в Ленинском районе. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Речь идет о домах №№ 6, 7, 9, 10 по улице Рабочий городок, в районе Жигулевского пивзавода. На необходимые услуги были готовы выделить крупную сумму денег - около 20 миллионов рублей. Так, начальная цена контракта составляла 20 668 905 рублей.

Однако одна из компаний, заявившаяся на конкурс, предложила в разы меньше. Свои услуги предложили семь организаций. Победителя торгов уже выбрали. Им стало ООО «Металлургпроектмонтаж». Компания предложила за свои услуги 7 835 745 рублей. Подрядчик должен будет выполнить все работы в течение 45 календарных дней с момента заключения договора.

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