Самару накроют сильные магнитные бури со 2 по 5 июня 2023 года

Самарцы могут столкнуться с головной болью Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местных жителей предупредили об очередных магнитных бурях. Они накроют областную столицу со 2 по 5 июня 2023 года.

По информации my-calend, ближайшая магнитная буря придет в город 2 июня, ее сила составит 4 балла. 3, 4 и 5 июня сила магнитных бурь составит 3 балла. В этот период метеочувствительные горожане могут столкнуться с незначительным ухудшением самочувствия. Самарцы почувствуют головную боль, сонливость, слабость. Специалисты рекомендуют не перенапрягаться, больше отдыхать и гулять на свежем воздухе.

Напомним, также синоптики рассказали, какая погода ждет горожан в первый месяц лета. В июне ожидаются дожди и тепло