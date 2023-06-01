Появилась визуализация проекта 24-этажного ЖК у станции метро «Российская» в Самаре

Новый ЖК будет рассчитан на 193 квартиры Фото: администрация Самары

Появилась визуализация проекта высотки, которую хотят построить на проспекте Масленникова, 7а. Речь идет об участке площадью 3 411 кв. м рядом со станцией метро «Российская». Информация опубликована на сайте городской администрации.

Так, в мэрию обратилось ООО «СВ-Сервис-Центр». Компания хочет построить на проспекте Масленникова в границах Автобусного проезда и улицы Скляренко 24-этажный ЖК с детской и спортивной площадками. Проект предусматривает 0,6 машино-места на квартиру. Планируется, что жилой комплекс будет рассчитан на 193 квартиры.

Проект ЖК предполагает устройство подземного паркинга, детский и спортивной площадок Фото: администрация Самары

Застройщик предусмотрит подземный паркинг на 93 места. Еще 21 машино-место сделают на территории у дома. Под парковку компания хочет использовать и площадку вдоль Автобусного проезда. По ее подсчетам, там можно будет разместить еще 100 мест.

Проект вынесли на общественные осуждения. Они продлятся до 3 июня 2023 года включительно.

Напомним, ранее на этот участок претендовало ООО «СЗ «Строительство инженерных коммуникаций». Компания хотела возвести рядом со станцией метро «Российская» жилой комплекс в виде большой и малой башен. Одно здание предполагалось сделать 22-этажным, а второе – пятиэтажным.

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