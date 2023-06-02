Филиал фонда «Защитники Отечества» заработал в Самаре

Валентина Матвиенко и Дмитрий Азаров оценили возможности отделения фонда поддержки бойцов СВО Фото: правительство Самарской области

В Самаре открылся филиал фонда поддержки бойцов СВО «Защитники Отечества». В четверг, 1 июня 2023 года, его посетили председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Региональное отделение фонда разместили на базе стадиона «Солидарность Арена». Оно занимает площадь в 1,5 тысячи кв. м и включает в себя более 45 зон и залов с различным функционалом. Руководит учреждением Наталья Полянскова.

В фонде оборудованы площадки службы занятости, психологического помощи, главного бюро медико-социальной экспертизы, юридической службы, зона МФЦ. Кроме того, там есть библиотека, детский уголок, кафетерий и большое пространство, которое планируют использовать для проведения конференций, семинаров и, возможно, показов фильмов.

Основная задача фонда — оказание комплексной поддержки и персонального сопровождения участников СВО и их семей по принципу «единого окна». Он будет оказывать содействие в получении мер поддержки, включая медицинскую и социальную реабилитацию, лекарственное обеспечение, психологическую помощь и санаторно-курортное лечение. Также учреждение будет помогать с переобучением и трудоустройством ветеранов, в решении бытовых вопросов.

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