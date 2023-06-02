В Самаре обвалился фасад здания на улице Куйбышева

Фасад обвалился на улице Куйбышева. Фото: "Самара с огоньком"

В Самаре местные жители поделились фотографией с очередным обрушением. На этот раз оно произошло на улице Куйбышева.

Судя по опубликованным кадрам, на участке повешена табличка о возможном разрушении, но участок не огражден. В комментариях пользователи отмечают, что по дороге постоянно проходят школьники. Горожане переживают, что часть фасада может упасть прямо на детей. Очередное обрушение случилось в начале лета 2023 года.

Напомним, в начале апреля местные жители также заметили дом, складывающийся пополам, на пересечении улиц Ставропольской и Ташкентского переулка.