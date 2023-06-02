В Тольятти бушующий ветер обрушил деревья 2 июня 2023 года

К счастью, обошлось без пострадавших. Фото: t.me/tlt_063rus

Появились фото последствий непогоды, которая разыгралась в Самарской области вечером 2 июня 2023 года. В Тольятти из-за сильного ветра рухнуло дерево. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

ЧП произошло на улице Тюленина. Дерево упало прямо на проезжую часть. К счастью, в тот момент дорога была пуста, машин на ней наблюдалось. Происшествие обошлось без пострадавших.

А жители Кинельского района сегодня наблюдали весьма необычное для самарских краев явление. На территории муниципалитета разыгрался смерч. Огромный столб пыли заметили около села Домашка. Позднее сообщалось, что он движется к Самаре.