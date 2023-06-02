Самарцы пожаловались на опасное состояние дома Челышева

Пожар в доме Челышева был в марте текущего года Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Жители Самары пожаловались на опасное состояние исторического дома Челышева на улице Красноармейской. По словам горожан, после пожара здание стало разрушаться. Об этом они сообщили «КП-Самара».

– В здании все обгорелое, на тротуаре можно увидеть обломки. Люди по дороге ходят или перебегают в неположенном месте, чтобы нормально пройти по тротуару, – поделились самарцы.

Напомним, последний пожар в доме Челышева произошел в марте 2023 года. Возгорание зафиксировали на 3-м этаже здания, огонь перешел на кровлю. Ее площадь составляет 180 квадратных метров. Пожарные эвакуировали 60 местных жителей.

До этого историческое здание также страдало от огня – в 2022 году там тоже вспыхнул пожар.

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