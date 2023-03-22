Специалисты эвакуировали жильцов. Фото: предоставлено "КП-Самара"

22 марта 2023 года поздним вечером стало известно о большом пожаре в историческом доме Челышева в Самаре на улице Красноармейской. Жуткими фотографиями охваченного пламенем дома поделились в социальных сетях очевидцы.

Огонь не могут потушить уже несколько часов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Очень быстро на место прибыли пожарные. Возгоранию присвоен повышенный ранг опасности. Поджар охватил 1300 кв.м. Специалисты МЧС сообщили, что сохраняется угроза распространения огня.

Пожару присвоен высокий уровень опасности Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пожар зафиксировали на 3 этаже здания, огонь перешел на кровлю. Ее площадь составляет 180 квадратных метров. Пожарные эвакуировали 60 местных жителей. Для обогрева жильцов подали автобусы, в школе №12 открыт пункт временного размещения. К счастью, обошлось без пострадавших. Пожару присвоили повышенный ранг опасности - пожар №3. На территории работают 7 звеньев ГДЗС, для тушения привлекли 125 человек и 42 единицы спецтехники.

На место также прибыли сотрудники полиции и следственно-оперативная группа. Правоохранители оцепили территорию, госавтоинспекция обеспечивает беспрепятственные проезд спецтехники. В ближайшее время примут решение о проведении комиссии по чрезвычайным ситуациям.

- Эвакуация жильцов завершена. Для обогрева поданы автобусы. В школе №12 развернут пункт временного размещения, - поделилась проделанной работой Елена Бондаренко.

Огонь видно издалека Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Журналисту КП-Самара удалось на месте ЧП поговорить с местными жителями. Они предполагают, что причиной пожара в доме Челышева в Самаре 22 марта 2023 года мог быть поджог. Это здание является старинным памятником архитектуры, ему необходим ремонт. Вот только жители хотят после этого ремонта вернуться в свои квартиры.

- У меня комнаты со стороны Красноармейской. Только узнала, примчалась сразу. Это уже не первый пожар, как на пороховой бочке каждый раз сидим. В историческом доме получается постоянно собственность под угрозой. Расселения нам не предлагают пока, реконструкцию тоже. Условия ужасные в которых люди живут, - отметила Татьяна.

Напомним, предыдущий крупный пожар в доходном доме случился 3 марта 2022 года. Тогда эпицентр задымления находился на втором этаже.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал