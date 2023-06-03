В Самару эвакуировали енота из Луганской народной республики, спасенного местным священником

Татьяна Артемьева несколько нет назад открыла в Самаре енотокафе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре несколько лет назад любители енотов открыли очень необычное заведение. На улице Некрасовской появилось первое в мире енотокафе «Лесная братва», где можно не только выпить кофе и поиграть в настольные игры с друзьями, но и понянчить пушистых енотов. Одна из постоялиц антикафе – енотиха Дора, у которой была очень сложная судьба.

- Дору эвакуировали из ЛНР еще до специальной военной операции, но все же там уже было неспокойно. Местный священник, который заводил для души разных животных, испугавшись, что что-то может случиться, написал нам и предложил взять енотов. Вот уже несколько лет Дора с собратьями живет в Самаре, - рассказывает «КП-Самара» владелец заведения Татьяна Артемьева.

Дора самая крупная из всех обитателей енотокафе, в возрасте одного года она уже весила 25 кг. По словам Татьяны, енотиха может со временем набрать до 45 кг.

- Дора — красавица и умница, самая крупная в «Лесной братве». Эта дама очень добрая, любит ложиться посетителям на ручки.

Благодаря неравнодушию луганского священнослужителя, а также любви самарчанки к енотам, Дора была вывезена из зоны спецоперации и сейчас животное находится в безопасности.