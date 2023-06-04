Игорь Осинькин опроверг слухи о своем уходе из «Крыльев Советов»

Игорь Осинькин остается в "Крыльях Советов". Фото: ПФК "Крылья Советов"

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал слухи о своем возможном уходе из команды. Накануне матча «Крыльев» со «Спартаком» в СМИ появилась информация о том, что наставник самарцев может перейти в казанский «Рубин».

- Даже не спрашивайте меня про этот бред! В «Рубине» Рашид Рахимов одержал семь побед подряд — и я должен прийти на его место? Что тут можно комментировать? Конечно, я остаюсь в «Крыльях Советов», - эмоционально отреагировал Игорь Осинькин на появившиеся слухи.

«Крылья Советов» 3 июня 2023 года в 30-м туре РПЛ на «Солидарность Самара Арене» одержали победу над московским «Спартаком» со счетом 1:0 и сохранили прописку в премьер-лиге российского футбольного чемпионата. 4 июня Игорю Осинькину исполнилось 57 лет.