Готовность сквера в стиле послевоенного времени на Безымянке в Самаре достигла 42%

В ближайшее время начнется посадка кустарников.
Фото: администрация Самары
В субботу, 3 июня, глава Самары Елена Лапушкина осмотрела общественные пространства, которые благоустроят в 2023 году. Так, сквер «Самарец» будет оформлен в стиле конца 40-х годов XX века.
— Сейчас идет мощение пешеходных дорожек, устройство фонтана, планируется установка скамеек и урн. Далее предстоит подключение освещения, организация газонов с автополивом и цветников. Работы выполнены на 42%, — сообщили в администрации Самары.
Подрядчик должен будет установить также входную группу. Муниципальное предприятие «Спецремстройзеленхоз» сейчас вывозит старый и завозит новый грунт. В ближайшее время начнется посадка кустарников.
Помимо этого, Елена Лапушкина поручила главам Промышленного и Советского районов привести в порядок фасады домов, прилегающих к скверу.
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