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НовостиОбщество5 июня 2023 8:46

Самарцев попросили не пить алкоголь, чтобы не умереть

Жителей призывают не употреблять напиток «Мистер Сидр», который убил уже восемь человек
Анастасия ФИЛАТОВА
Употребление контрафактного сидра чревато отравлением вплоть до летального исхода

Употребление контрафактного сидра чревато отравлением вплоть до летального исхода

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителей Самарской области призвали воздержаться от употребления алкоголя. Это связано с ЧП, которое произошло в минувшие выходные в Димитровграде Ульяновской области. Там из-за паленого сидра отравились 14 человек, восемь из них погибли.

- В регионе зафиксирован факт реализации контрафактного алкоголя. Его употребление чревато отравлением вплоть до летального исхода. Это напиток «Мистер Сидр», который мог быть реализован в торговых точках на территории Самарской области, - предупреждают правительство и ГУ МВД по Самарской области.

Самарцев просят не покупать и не пить этот сидр. В случае его употребления необходимо сразу же обратиться в больницу. В настоящее время правоохранители и региональный Роспотребнадзор проводят проверки. Жителей призывают сообщать о фактах продажи напитка «Мистер Сидр» в ближайший отдел полиции либо по телефону: 8(846)278-22-22.

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