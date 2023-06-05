Самарцев попросили не пить алкоголь, чтобы не умереть

Употребление контрафактного сидра чревато отравлением вплоть до летального исхода Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителей Самарской области призвали воздержаться от употребления алкоголя. Это связано с ЧП, которое произошло в минувшие выходные в Димитровграде Ульяновской области. Там из-за паленого сидра отравились 14 человек, восемь из них погибли.

- В регионе зафиксирован факт реализации контрафактного алкоголя. Его употребление чревато отравлением вплоть до летального исхода. Это напиток «Мистер Сидр», который мог быть реализован в торговых точках на территории Самарской области, - предупреждают правительство и ГУ МВД по Самарской области.

Самарцев просят не покупать и не пить этот сидр. В случае его употребления необходимо сразу же обратиться в больницу. В настоящее время правоохранители и региональный Роспотребнадзор проводят проверки. Жителей призывают сообщать о фактах продажи напитка «Мистер Сидр» в ближайший отдел полиции либо по телефону: 8(846)278-22-22.

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