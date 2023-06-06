Опубликован список территорий-победителей голосования за благоустройство на 2024 год в Самаре

В Самаре будет идти третий этап парка «Воронежские озера». Фото: администрация Самары

В Самарской области завершилось голосование за территории, которые будут благоустроены в 2024 году. Уже известны его итоги, власти рассказали, какие общественные пространства набрали наибольшее количество голосов.

Так, в Безенчуке в следующем году благоустроят привокзальную площадь и сквер напротив ТЦ «Магнит» по улице Мамистова (2173 из 7413 голосов), в Жигулевске – спортивный кластер около «Атланта» (2053 из 13180 голосов), в Кинеле – студенческий сквер в п. Усть-Кинельский (2962 из 13898 голосов).

В Чапаевске победила северная часть парка храма С. Радонежского (9682 из 10546 голосов), в Тольятти – дендрарий (23067 из 80517 голосов), в Самаре – третий этап парка «Воронежские озера» (26678 из 214944 голосов), в Похвистнево – четвертый этап парка «Юбилейный» (1928 из 4705 голосов).

Для благоустройства в Сызрани выбрали аллею Славы по улице Локомобильной (12163 из 34914 голосов), в Октябрьске – пешеходную зону с велодорожкой от «Парка Поколений» до дома № 3 по ул. 3-го Октября (2949 из 6634 голосов), в Отрадном – сквер в районе Отрадненского нефтяного техникума (3927 из 9943 голосов), а в Новокуйбышевске – второй этап сквера «Слава труду» (2283 из 23082 голосов).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.