Гранд-финал САМ.ФЕСТ и и пиротехнический спектакль пройдет в Самаре в День России

Проекция, посвященная Дню России, будет синхронизирована с пиротехническим шоу и специальными световыми эффектами. Фото: правительство Самарской области

В День России, 12 июня, в Самаре состоится гранд-финал фестиваля авторской музыки «САМ.ФЕСТ», который соберет на одной сцене известных авторов-исполнителей и начинающих. Также пройдет уникальное пиротехническое шоу.

Центральным элементом сцены финального события фестиваля станет ладья как олицетворение пути к новым горизонтам и возможностям. Длина сценической конструкции достигнет 65 метров, что равно ширине большого футбольного поля.

Кульминацией праздника и одной из самых ярких особенностей фестиваля станет уникальное пиротехническое мультимедиа шоу. Оно впервые состоится на здании самарского театра оперы и балета. Пиротехнический спектакль можно будет увидеть 12 июня на крыше театра, а сюжеты 3D-mapping шоу – на его фасаде.

Проекция, посвященная Дню России, будет синхронизирована с пиротехническим шоу и специальными световыми эффектами. Напомним, предшествовать финалу будет насыщенная двухдневная фестивальная программа. В этом году оргкомитет «САМ.ФЕСТа» получил около 1000 заявок от тех, кто сам пишет музыку или стихи.

Участники получат шанс спеть на одной сцене с Гариком Сукачевым, Ramil’, Люсей Чеботиной, основателем группы «Агата Кристи» Вадимом Самойловым, Дмитрием Маликовым, группой «Зверобой». Посмотреть гранд финал сможет каждый желающий бесплатно 12 июня с 14:00 на площади Куйбышева.

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