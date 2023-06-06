Полицейские изъяли самарский сидр-убийцу в шести регионах России

Напиток "Мистер Сидр" убил нескольких жителей Поволжья / Фото: МВД России

Самарский сидр, который стал причиной отравления жителей Поволжья, продолжают изымать из продажи. Полицейские изъяли крупные партии этого смертельно опасного напитка в Ульяновской, Самарской, Нижегородской, Пензенской областях, а также в Удмуртии и Мордовии. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

- В регионах ПФО полицейские продолжают работу по изъятию из оборота опасной продукции. Устанавливаются каналы ее распространения, проверяются транспорт, складские помещения и торговые объекты, - рассказала Ирина Волк.

В Ульяновской области правоохранители нашли 216 кег «Мистера Сидра» по 30 литров каждая. В Пензенской области из продажи изъяли более 1700 литров этого напитка. Со складов и из магазинов в Удмуртии – почти 14 тысяч литров, в Мордовии – свыше 250 литров. А в Самаре сотрудники ГИБДД 5 июня 2023 года остановили фуру, которая перевозила пластиковые кеги общим объемом 810 литров и документы на получение «Мистера Сидра».

Самарский сидр нашли и в Пермском крае. Правда, не яблочный, которым отравились десятки человек, а вишневый. Напиток отправили на экспертизу. Кроме того, около тысячи бутылок «Мистера Сидра» обнаружили в торговых точках Челябинской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.