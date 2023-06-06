К вечеру 5 июня число пострадавших от отравленного сидра превысило 60 человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Этот понедельник в Ульяновской области и соседних регионах стал черным. Многие жизни унес отравленный алкоголь, который делали в поселке Винтай в Красноглинском районе Самары. От «Мистера Сидра» пострадали 60 человек в трех регионах (18 человек скончались). Известно также о погибших и пострадавших в Нижегородской области, однако оттуда точных цифр пока нет. Собрали полную хронологию массового отравления сидром в регионах Приволжья 5 июня 2023 года.

Полная хронология массового отравления сидром в регионах Приволжья 5 июня 2023 года

5 июня 8:00 (здесь и далее московское время)

Первая шокирующая новость из Димитровграда. Шесть жителей города отравились сидром. Всех их в тяжелом состоянии доставили в больницу, но помочь им, к сожалению, не смогли.

В реанимации в тяжелом состоянии оказалась и 16-летняя девочка.

Отравленный алкоголь люди пили с 3 на 4 июня. Уже позже замначальника полиции по охране общественного порядка Александр Федосеев призовет всех, кто пил сидр с 1 июля срочно вызвать полицию или обращаться в больницу.

Администрация Димитровграда призвала горожан ни в коем случае не покупать спиртные напитки и, в первую очередь, яблочный сидр.

8:20

В следственном управлении Следственного комитета по Ульяновской области возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц».

Название «Мистер Сидр» пока нигде не фигурирует, однако следователи озвучили, что продавался отравленный алкоголь в магазинах «Территория пива», а еще – что привезли отраву из Красноглинского района Самары.

Тем временем глава Димитровграда Андрей Большаков срочно собрал городскую комиссию. Там объявили, что за медицинской помощью с 3 по 5 июня с отравлением обращались 11 человек. Все они пили алкоголь, в том числе сидр.

10:40

Полиция изымает продукцию из магазинов. На предприятии в Самаре, где разливали отравленный алкоголь, проходят обыски.

К делу подключилась прокуратура Ульяновской области, ее сотрудники начали проверку из-за отравления людей.

В администрации Димитровграда обещают оказать поддержку родственникам погибших от ядовитого сидра.

11:00

Один из медиков, который пожелал остаться анонимным, рассказал, как сидром отравилась 16-летняя девочка. Оказалось, что она выпивала вместе с 25-летней сестрой, которая и купила отравленный алкоголь.

Сестра выпила больше, спасти ее не удалось, а за жизнь девочки борются врачи.

11:30

В СУ СК России по Ульяновской области подтвердили корреспонденту «КП-Ульяновск», что количество жертв отравленного сидра выросло до восьми.

Наконец опубликовано название напитка, который убивает людей, - «Мистер Сидр». В полиции и в правительстве Самарской области призвали жителей региона не покупать этот напиток. Правоохранители обходят магазины региона в поисках отравленного алкоголя. К этому времени продавцы уже начинают убирать весь сидр подальше от прилавков.

12:00

Появились первые версии. Причиной отравления мог стать метиловый спирт, который попал в сидр вместо этилового.

12:10

Стало известно о двух жертвах отравленного сидра в Самарской области – в ночь на 5 июня умерли две жительницы Новокуйбышевска. Тогда они тоже пили «Мистер Сидр».

Тем временем следователи задержали учредителя предприятия, на котором делали отравленный сидр, Анара Гусейнова. Компанию он открыл в 2021 году, а в 2022 его привлекали к административной ответственности за торговлю сидром без документов. Тогда бизнесмен избежал даже штрафа и отделался предупреждением.

Выяснилось, что свою продукцию он поставлял еще и в магазины «Бир Хаус» в Ульяновской области. Полицейские изъяли из торговых точек 193 кеги «Мистера Сидра». Оказалось, что алкоголь пришел только с товарно-транспортными накладными, документов, которые подтверждали бы качество сидра, не было.

12:30

Появилось короткое видео допроса предпринимателя из Самары. По словам собственного источника «КП-Самара», мужчина рассказал, что и в какие магазины отправлял, назвал все адреса.

12:48

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских опубликовал обращение к жителям региона. Он призвал предпринимателей прекратить продавать сидр.

13:00

Количество погибших в Ульяновской области выросло до девяти, пострадавших – до 22.

14:30

Два случая отравления сидром зафиксировали в Удмуртии. 20-летний молодой человек и 34-летняя женщина, к счастью, живы, но в критическом состоянии.

16:00

Алексей Русских заявил, что от контрафактного сидра пострадали 35 человек. Количество умерших от сидра увеличилось до 16.

Всего в трех регионах Приволжья от отравы пострадали 39 человек, 18 погибли.

16:40

А минздраве Самарской области сообщили, что в регионе три человека попали в больницу после того, как отравились контрафактным сидром. Их состояние оценивают как тяжелое и средней степени тяжести.

Тем временем сотрудники ГИБДД остановили в Самаре фуру, в которой нашли отравленный алкоголь и накладную на получение 18 тысяч литров «Мистера Сидра». Водитель вез груз с одного склада в другой.

18:40

Полицейские сообщили, что оптовый склад с опасным «Мистером Сидром» нашли в Нижегородской области.

19:00

Количество пострадавших от сидра в Ульяновской области выросло до 43 человек. Среди них два подростка, за их жизни борются врачи.

В Самарской области губернатор проводит совещание с руководителями МВД, Следственного комитета, прокуратуры, ФСБ, а также с главным федеральным инспектором по региону. Глава Самарской области Дмитрий Азаров заявил, что он уверен, что все виновные понесут суровое наказание.

На заседании стало известно, что в больницу с симптомами отравления обратились семь человек.

20:40

Независимый эксперт алкогольного рынка Алексей Небольсин на радио «Комсомольская правда» заявил, что люди отравились вовсе не сидром. По его словам, в Самаре делали не настоящий сидр – пивной напиток, в составе которого вода и яблочный концентрат, - а слабоалкогольный коктейль.

По словам эксперта, пить такое вредно.

- Я советую покупателям обязательно обращать внимание, что написано на упаковке, что вы покупаете. И не вестись на слова «сидр» - его в этих бочках никогда не было, - отметил Небольсин.

22:00

Случаи отравления сидром зафиксировали в Нижегородской области. Точных цифр пока не называют, известно только, что несколько человек находятся в реанимации, а несколько умерли.

Все пострадавшие покупали сидр в магазине разливного алкоголя в Богородске. В регионе возбудили уголовное дело из-за массового отравления.

23:00

Число пострадавших от контрафактного сидра в четырех регионах (Ульяновская, Самарская и Нижегородская области и Удмуртия) превысило 60 человек. Как минимум 18 человек скончались.