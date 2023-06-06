В Самаре обелиск Борцам революции 1917 года взяли под охрану

Обелиск признали объектом культурного наследия. Фото: "Яндекс Карты"

В Самарской области еще один памятник стал объектом культурного наследия региона. Обелиск Борцам революции 1917 года взяли под охрану.

По информации управления государственной охраны объектов культурного наследия губернии, обелиск находится в одноименном сквере около самарского филиала Третьяковской галереи. Объектом стал не только памятник, но и площадка, основание, лестницы, плоские тумбы, а также бронзовый венок, зажженный факел и надпись: «Вечная слава борцам революции 1917 года».

Напомним, в областной столице еще один дом признали объектом культурного наследия, он расположен на улице Ульяновской. В здании установили историко-культурную ценность.