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НовостиОбщество6 июня 2023 17:31

В Самаре обелиск Борцам революции 1917 года взяли под охрану

Объект стал культурным наследием
Алена ПРОВКИНА
Обелиск признали объектом культурного наследия. Фото: "Яндекс Карты"

Обелиск признали объектом культурного наследия. Фото: "Яндекс Карты"

В Самарской области еще один памятник стал объектом культурного наследия региона. Обелиск Борцам революции 1917 года взяли под охрану.

По информации управления государственной охраны объектов культурного наследия губернии, обелиск находится в одноименном сквере около самарского филиала Третьяковской галереи. Объектом стал не только памятник, но и площадка, основание, лестницы, плоские тумбы, а также бронзовый венок, зажженный факел и надпись: «Вечная слава борцам революции 1917 года».

Напомним, в областной столице еще один дом признали объектом культурного наследия, он расположен на улице Ульяновской. В здании установили историко-культурную ценность.