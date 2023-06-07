Выставка «Предки и потомки А.С. Пушкина в России» открылась в Самаре 6 июня

Для маленьких почитателей поэта в библиотеке прошла игровая программа «Сказочный денек». Фото: самарская публичная библиотека

В День русского языка или Пушкинский день России, 6 июня, в Самаре открылась выставка «Предки и потомки А.С. Пушкина в России» регионального центра всероссийского музея. Ее площадкой стала самарская публичная библиотека.

Посетители выставки могут познакомиться с древнейшем родом Пушкина, узнать о детях великого поэта, которые внесли значительный вклад в историю государства и в дело сохранения памяти о своем отце.

А для маленьких почитателей поэта в библиотеке прошла игровая программа «Сказочный денек». Ученики самарской школы № 63 совершили путешествие по сказкам Пушкина и прочли любимые стихотворения поэта.

Напомним, культурная программа, посвященная Дню русского языка и поэзии, прошла и в Пушкинском сквере Самары.

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