Три участка выставят на торги под комплексное развитие в Промышленном районе Самары

Начальная цена аукциона составляет 12,64 миллионов рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре выставят на аукцион три земельных участка в Промышленном районе города под комплексное развитие территории. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте городской администрации.

Общая площадь участков составляет около 17 га. Первая территория расположена в границах улицы Свободы, проспекта Кирова, улиц Победы и Краснодонской, ее площадь – 7,17 га. Вторая территория площадью 7,69 га – в границах улицы Вольской, проспекта Кирова, улиц Свободы и Краснодонской.

Еще одна территория находится в границах улиц Краснодонской, Свободы, переулка Юрия Павлова, ее площадь – 2,09 га. Начальная цена аукциона составляет 12,64 миллионов рублей, а шаг аукциона равен 632,3 тысячам рублей.

Напомним, еще два участка выставят на торги под комплексное развитие в Советском районе Самары.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.