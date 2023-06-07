Ученые из Самары разработали свой компактный двигатель для беспилотников

Разработку планируют запустить в производство на одном из самарских предприятий / Фото: Олеся Орина / Самарский университет

Ученые Самарского университета имени академика С.П. Королева разработали малоразмерный поршневой двигатель для беспилотников. Он отличается простотой, надежностью и легкостью в ремонте.

По словам доцента вуза Михаила Орлова, двигатель обладает высокой литровой мощностью. Он надежен в эксплуатации и устойчив к внешним электромагнитным воздействиям. Еще одно преимущество — низкая стоимость.

Аппарат подойдет не только для беспилотников, но и для наземной техники. Его можно модифицировать и использовать в легкой мототехнике и бытовой бензотехнике. К примеру, в мотокультиваторах, мотоблоках и газонокосилках.

Михаил Орлов отмечает, что аналогов самарскому двигателю для БПЛА в России почти нет. Разработку планируют запустить в производство на одном из местных предприятий. Сейчас идет поиск индустриального партнера.

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