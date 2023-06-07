Стали известны территории-победители голосования, которые будут благоустроены в Самаре в 2024 году

Участие в голосовании в этом году приняли 419 776 жителей губернии Фото: администрация Самары

В Самаре подвели итоги голосования за новые объекты благоустройства в 2024 году. Оно проходило с 15 апреля по 31 мая 2023 года. По итогам лидирующие позиции заняли три объекта. Об этом сообщили в мэрии.

– В Самаре в голосовании приняли участие более 214 тысяч человек. Объектами-лидерами по итогам голосования стали парк «Воронежские озера», бульвар по улице Чернореченской, парк «Молодежный», – поделились в горадминистрации.

Парк «Воронежские озера» набрал 26 678 голосов. На втором месте оказался бульвар на улице Чернореченской – 26 402 голоса. Третью строчку занял парк «Молодежный». За него проголосовали 25 604 человек.

Напомним, итоги голосования были подведены по всей области. За судьбу территорий переживали 419 776 человека – именно столько жителей отдали свои голоса за то или иное пространство. Мы рассказывали, какие объекты одержали победу.

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