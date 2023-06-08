«Он был суров, но справедлив»: мобилизованный журналист из Самары рассказал о гибели своего командира

Погибший командир успел многому научить мобилизованных военнослужащих Фото: Архив "КП"

Журналист из Самары Илья Круговой, которого мобилизовали осенью 2022 года, рассказал о гибели своего командира с позывным Шатура. Он был заместителем командующего батальоном.

- Жесткий был мужик. Знал его с 26 февраля. Гонял нас по полигону, как курят. Но объяснял так: «Если я вам сейчас не вдолблю в голову, как надо себя вести, то первый ваш день в окопах станет последним», - написал Илья Круговой в своем телеграмм-канале.

По словам журналиста, командир забрасывал его комьями глины, когда он неправильно вел себя в окопах. Кроме того, именно Шатура учил мобилизованных рыть окопы ночью. Илья Круговой отметил: «Жаль, командир. Ты был суров, но справедлив».

Подробности гибели бойца СВО пока неизвестны. По предварительным данным, он скончался в начале мая 2023 года.

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