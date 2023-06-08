Замначальника ГУ МВД по Самарской области уволили из-за «Мистера Сидра»

Юрий Сафронов занимал свой пост с августа 2020 года Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Глава МВД РФ, генерал полиции Владимир Колокольцев снял с должности замначальника ГУ МВД по Самарской области Юрия Сафронова, который курировал деятельность тыловых подразделений. Это связано с делом об отравлении самарским сидром.

- Из органов внутренних дел также будет уволен начальник ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области» полковник внутренней службы Александр Ремнев, - сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Как выяснилось, спирт, из которого был сделан сидр-отравитель, был украден со склада Центра хозяйственного обеспечения в Самаре. Партию изъяли в ходе проверок. Она хранилась там с 2012 года. Полицейские уже задержали двоих подозреваемых. Также задержан сержант полиции, который охранял склад и помог преступникам, пропустив их на территорию.

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