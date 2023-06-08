Ядовитый спирт для «Мистера Сидра» украли со склада МВД в Самаре

Самарский сидр-отравитель был сделан из спирта, украденного со склада полицейских Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, из чего был изготовлен самарский «Мистер Сидр», который стал причиной массового отравления жителей Поволжья. Как выяснилось, напиток был сделан из ядовитого метилового спирта, который ранее украли со склада МВД.

- Установлен факт хищения спиртосодержащей жидкости со склада ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области». Данная партия хранилась там с 2012 года, после того как была изъята в ходе проверок, - сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Задержаны двое подозреваемых - жители Самары, а также сержант, который охранял склад и помог злоумышленникам приникнуть на территорию. Проводятся следственные действия.

Из-за кражи спирта были уволены двое сотрудников ГУ МВД по Самарской области: замначальника ведомства Юрий Сафронов, который курировал деятельность тыловых подразделений, и глава Центра хозяйственного и сервисного обеспечения Александр Ремнев.

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