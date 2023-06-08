Асфальт ушел под землю на улице Молодогвардейской в Самаре

Местные жители поделились фотографией провала. Фото: t.me/samartop

В Самаре начал уходить под землю асфальт. На этот раз дорожное покрытие разрушилось на улице Молодогвардейской. Об этом в четверг, 8 июня 2023 года, сообщили местные жители.

По словам очевидцев, провал произошел в районе дома №217. В результате на проезжей части образовалась внушительных размеров яма, в которой скопилась вода. Причины произошедшего пока остаются неизвестными.

Напомним, ранее подобное происшествие случилось на улице Промышленности. Асфальт ушел под землю в марте текущего года. Автомобилистам пришлось объезжать яму.

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