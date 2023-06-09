Шквалистый ветер и град придут в Самарскую область 9 июня 2023 года

Объявлен желтый уровень опасности Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ближайший час в Самарской области ожидается резкая перемена погоды. На смену солнцу и теплу придут град и сильный ветер. Об этом сообщили в Приволжском УГМС.

– В ближайший час местами в Самарской области ожидается гроза и шквалистое усиление ветра. Его порывы достигнут 15-20 метров в секунду. Возможен град с сохранением вечером. Объявлен желтый уровень опасности, – рассказали синоптики.

В ГУ МЧС по Самарской области советуют жителям соблюдать осторожность. При грозе не выходить из дома, закрыть все окна, держаться подальше от электропроводки.

– Если гроза застала вас на улице, необходимо спрятаться в ближайшем здании. Не надо прятаться в небольших сараях, под одинокими деревьями. Во время грозы также нельзя находиться на воде, у воды и на возвышенности, – отмечают специалисты.

Напомним, аналогичная погода ожидается в регионе в субботу, 10 июня 2023 года.

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