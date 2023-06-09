Особый противопожарный режим будет действовать в Самаре до осени 2023 года

Противопожарный режим был установлен с 1 апреля Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 1 апреля 2023 года в Самаре начал действовать особый противопожарный режим. Он продлится вплоть до 31 октября. Информацию сообщили в пресс-службе городской администрации.

– Жителям запрещается разводить костры, использовать открытый огонь для приготовления пищи, жечь мусор, сухую растительность и отходы, в том числе на территориях организаций, приусадебных, садовых и дачных участках, – пояснили в мэрии Самары.

В случае наступления 4 и 5 классов пожарной опасности будет введен запрет на посещение лесов. Власти советуют самарцам быть внимательными и бдительными, соблюдать правила пожарной безопасности.